الاتفاق على عقد اجتماع طاولة مستديرة ثالث حول الصحراء الغربية

ورحبت الوفود، في إعلان مشترك، بالزخم الجديد الذي ولده الاجتماع الأول في ديسمبر 2018، وتعهدوا بمواصلة الانخراط في العملية بشكل جاد وبروح الاحترام. واتفقت الوفود على الحاجة لبناء مزيد من الثقة.

وقد أجريت أثناء الاجتماع مناقشات وصفت بالمعمقة حول كيفية التوصل إلى حل سياسي متفق عليه لقضية الصحراء الغربية، وأن يكون الحل واقعيا وعمليا وعادلا ودائما ويستند إلى التسوية، بما يوفر لسكان الصحراء الغربية تقرير المصير بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2440 الصادر عام 2018.

واتفقت الوفود على مواصلة النقاش من أجل تحديد عناصر التقارب. وذكر البيان المشترك أن هناك توافقا على أن المنطقة المغاربية ستستفيد بشكل كبير من التوصل إلى حل لقضية الصحراء الغربية. وأقرت الوفود أيضا بأن للمنطقة مسؤولية خاصة تحتم المساهمة في التوصل إلى الحل.

ورحبت الوفود بنية المبعوث الشخصي بدعوتها للاجتماع مرة أخرى في لقاء دائرة مستديرة.

وفي ختام الاجتماع، أشاد هورست كولر المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية بجميع الوفود لما أظهرته من التزام وانخراط لعقد الاجتماع.

وقال الرئيس الألماني الأسبق إن الاجتماع الأول للدائرة المستديرة الذي عقد في جنيف آخر العام الماضي كان يـُنظر إليه باعتباره خطوة صغيرة لكنها مشجعة على مسار البحث عن حل للصراع الخاص بالصحراء الغربية.

وأضاف للصحفيين:

"هذه المرة كنت أنوي تكريس الدينامية الإيجابية الناجمة عن الاجتماع الأول والبدء في الاقتراب من مسائل ذات مغزى أكبر. ليس مفاجئا لأحد أن أقول إن ذلك ليس سهلا ولن يكون سهلا. ما زال هناك الكثير من العمل أمام الوفود. يتعين ألا يتوقع أحد نتيجة سريعة، لأن الكثير من المواقف ما زالت متباعدة. وفي نفس الوقت، فإن استماع الجميع لبعضهم، حتى عندما تصبح الأمور خلافية، يعد خطوة مهمة لبناء الثقة."

وأكد كولر الحاجة لبذل جهود حقيقية لبناء الثقة الضرورية لتحقيق التقدم. وقال إنه شجع الوفود على استطلاع القيام ببوادر حسن النوايا والأعمال الملموسة التي تتخطى انعقاد الدائرة المستديرة.

وأضاف أن الاجتماع أظهر أن كل الوفود تدرك أن الكثيرين، وخاصة من تتأثر حياتهم بشكل مباشر بالصراع، يعقدون الأمل على هذه العملية.

وذكر أن تكلفة هذا الصراع، فيما يتعلق بالمعاناة الإنسانية والمخاطر الأمنية وغياب الآفاق للشباب، لا يمكن قبولها. وشدد المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية على ضرورة عدم التقاعس في البحث عن التسوية.

وأعرب عن تقديره لموافقة الوفود على مواصلة هذه العملية والمشاركة في اجتماع طاولة مستديرة مرة أخرى.