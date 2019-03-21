الأمم المتحدة تعرب عن الحزن إزاء فقدان الأرواح في حادثة غرق عبارة في نهر دجلة

وقدم الأمين العام تعازيه لأسر الضحايا وحكومة وشعب العراق، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وذكر بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمين العام أن تلك المأساة وقعت في عيد النوروز، عندما يحتفل الكثيرون في أنحاء العراق بأول أيام الربيع. وأعرب الأمين العام عن تضامن الأمم المتحدة مع جمهورية العراق، واستعداد المنظمة الدولية لدعم جهود المساعدة الوطنية كما تستدعي الحاجة.

كما أعربت هينيس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق عن حزنها العميق إزاء فقدان عدد كبير من الأرواح في غرق العبارة.

وقالت إن التحقيق الكامل في هذه الكارثة سيوضح ما حدث بالفعل وسبب حدوث الخسائر في الأرواح.