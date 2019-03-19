مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول التعاون بين دول الجنوب: ماهيته وأهميته

وسيكون الموضوع الرئيسي للمؤتمر هو كيفية إسهام التعاون بين البلدان النامية، أو بلدان "الجنوب العالمي"، في خلق فرصة لتحقيق خطة التنمية المستدامة الطموحة لعام 2030، والتي وافقت عليها أكثر من 190 دولة عام 2015، بهدف إنهاء الجوع والفقر المدقع في جميع أنحاء العالم من بين أهداف أخرى.

وسيحتفل المؤتمر أيضا بالذكرى الأربعين لمؤتمر الأمم المتحدة لعام 1978 للتعاون التقني بين البلدان النامية، والذي عقد أيضا في بوينس أيرس. ويعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي سيشارك في حفل افتتاح الحدث، مدافعا قويا عن التعاون فيما بين بلدان الجنوب، باعتبار ذلك محركا للأفكار الجديدة التي يمكن تطبيقها، ووسيلة لتوفير منصة لأصوات جديدة من الجنوب العالمي، لدفع الابتكار وتعزيز التنمية.

وضعت أخبار الأمم المتحدة هذا الدليل لشرح معنى التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وأهميته.

1- لنبدأ بالأساسيات، ما التعاون بين دول الجنوب؟

يشير مصطلح التعاون فيما بين بلدان الجنوب إلى التعاون التقني بين البلدان النامية. إنها أداة تستخدمها الدول والمنظمات الدولية والأكاديميون والمجتمع المدني والقطاع الخاص للتعاون وتبادل المعارف والمبادرات المفيدة في مجالات محددة مثل التنمية الزراعية وحقوق الإنسان والتوسع الحضري والصحة ومكافحة تغير المناخ.

2- ماذا حدث في الأرجنتين قبل 40 عاما؟

خلال الستينيات والسبعينيات، ومع استمرار الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي آنذاك والولايات المتحدة، والضغط على العالم النامي لاختيار أحد الجانبين، كانت دول الجنوب تتطلع إلى رسم طريقها الخاص. ومع أخذ هذه الرؤية في الاعتبار، بدأ التعاون التقني بين هذه الدول بشكل رسمي.

حاولت البلدان إيجاد طرق بديلة للعمل معا، من شأنها أن تساعد في تعزيز تنميتها وتعزيز قوتها التفاوضية الدبلوماسية والدولية من خلال الحوار السياسي.

ما يُعرف الآن باسم التعاون فيما بين بلدان الجنوب، مستمد من اعتماد خطة عمل بوينس أيرس لتعزيز وتنفيذ التعاون التقني بين البلدان النامية من قبل 138 دولة عضوة في الأمم المتحدة في الأرجنتين، في 18 سبتمبر 1978.

وضعت خطة العمل هذه إطارا لهذا النوع من التعاون لأول مرة، يتضمن احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحقوق الدول المتساوية. كما حددت سلسلة من التوصيات الجديدة والملموسة الهادفة إلى إنشاء أطر قانونية وآليات تمويل على جميع مستويات الحكم، من المحلي إلى الدولي.

تم تعريف التعاون التقني في بوينس أيرس على أنه "أداة قادرة على تعزيز تبادل الخبرات الناجحة بين البلدان التي تشترك في حقائق تاريخية وتحديات مماثلة".

UNOSSC طبيب يفحص طفلة في كمبوديا، عضوة مجموعة التعاون فيما بين بلدان الجنوب.

3- ماذا تعرف عن التعاون بين الشمال والجنوب والتعاون الثلاثي؟

في هذا السياق، يشير "الشمال" و "الجنوب" إلى الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة بين البلدان المتقدمة في نصف الكرة الشمالي، على عكس البلدان النامية في الجنوب. يتم تعريف البلد بالشمال أو الجنوب ليس حسب الموقع، ولكن وفقا للمؤشرات الاقتصادية ونوعية حياة السكان.

يشير التعاون بين الشمال والجنوب إلى العملية التي بموجبها تقدم الدولة المتقدمة الدعم إلى دولة نامية أقل ثراء؛ على سبيل المثال، تقديم المساعدات المالية خلال كارثة طبيعية أو أزمة إنسانية.

يشمل التعاون الثلاثي، كما يوحي الاسم، ثلاثة ممثلين، اثنان من الجنوب وواحد من الشمال. فالشمال الذي يمكن أن يكون أيضا منظمة دولية تقدم الدعم، يوفر الموارد حتى تتمكن بلدان الجنوب من تبادل المساعدة التقنية في مجال معين.

على سبيل المثال، قدمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي(جايكا) التمويل لخبراء إزالة الألغام الكمبوديين للسفر إلى كولومبيا وتبادل معارفهم وخبراتهم في هذا المجال. كانت الألغام المضادة للأفراد مشكلة خطيرة لكلا البلدين، عقب الصراع في السنوات الأخيرة.

4- ما الذي يمكن أن يحققه التعاون فيما بين بلدان الجنوب؟

إلى جانب الحوار السياسي والتعاون المالي، عزز التعاون فيما بين بلدان الجنوب جزءا كبيرا من تبادل المعرفة والخبرات من خلال البرامج والمشاريع والمبادرات التي ساعدت في حل مشكلات محددة في بلدان الجنوب العالمي.

في نوفمبر الماضي من العام الماضي، نشر مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب وثيقة تضم قائمة لـ 100 مثال ناجح ساهم فيها التعاون في التنمية الوطنية في جميع أنحاء العالم. من بينها، دعم كوبا لجهود التصدي لتفشي فيروس إيبولا الفتاك في غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016؛ تجربة المكسيك في تنويع منتجات الذرة لتحسين الصحة والتغذية في كينيا؛ ودعم شيلي لبلدان منطقة البحر الكاريبي لتغيير علامات المنتجات، كتدبير مضاد للسمنة.

UNOSSC مدرسة في غينيا-بيساو، عضوة مجموعة التعاون فيما بين بلدان الجنوب.

5- ما أهمية التعاون فيما بين بلدان الجنوب بصورة شاملة؟

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نوفمبر الماضي، خلال افتتاح معرض التنمية العاشر بين بلدان الجنوب في مقر الأمم المتحدة في نيويورك "إن الأشكال المبتكرة لتبادل المعرفة، ونقل التكنولوجيا، والاستجابة لحالات الطوارئ، واستعادة سبل العيش التي يقودها الجنوب، تغير الحياة،" مشيرا إلى أن "الحقائق تتحدث عن نفسها."

ساهمت بلدان الجنوب في أكثر من نصف النمو العالمي في السنوات الأخيرة؛ التجارة داخل الجنوب أعلى من أي وقت مضى؛ وبلغت التحويلات من العمال المهاجرين إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 466 مليار دولار العام الماضي، مما ساعد على انتشال ملايين الأسر من الفقر.

يعتقد الأمين العام للأمم المتحدة أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لا يمكن تحقيقها دون "الأفكار والطاقة والإبداع الهائل" لبلدان الجنوب العالمي.

UNOSSC مزارعون في تيمور الشرقية، عضوة مجموعة التعاون فيما بين بلدان الجنوب.

6- ماذا سيحدث هذا الأسبوع في الأرجنتين؟

بعد مرور 40 عاما، ستجتمع الدول الأعضاء مرة أخرى في بوينس أيرس لحضور المؤتمر الثاني رفيع المستوى حول التعاون فيما بين بلدان الجنوب لمراجعة أربعة عقود من الاتجاهات وإطلاق استراتيجية جديدة.

سيجتمع قادة العالم، ولمدة ثلاثة أيام، لمناقشة إعلان سياسي جديد من المتوقع أن يدعو إلى زيادة التعاون، بالإضافة إلى تعزيز مؤسسي لنظم الإبلاغ والمراقبة.

سيشمل هذا الحدث أيضا حلقات نقاش ومعرض حيث يمكن للبلدان المختلفة عرض أفكارها وتبادل الخبرات الناجحة وإظهار كيفية عمل التعاون فيما بين بلدان الجنوب في الممارسة العملية.

7- كيف يمكنني المشاركة في المناقشة؟

يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للحدث على موقع البث الشبكي للأمم المتحدة http://webtv.un.org

إذا فاتك شيء ما، فستكون جميع مقاطع الفيديو المرتبطة بهذا الحدث في مكان واحد هنا

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