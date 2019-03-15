وصول شحنة إنسانية معبئة من برنامج الأغذية العالمي إلى ميناء الحديدة للمرة الأولى منذ 10 أشهر

وكما أشار المتحدث باسم البرنامج إرفيه فيروسيل، أدى انقطاع وصول السفن المحملة بالحاويات إلى ميناء الحديدة منذ مايو 2018 إلى تحويل جميع المساعدات الغذائية المعبئة، التي تنقل بحرا، إلى ميناء عدن.

وأوضح المتحدث باسم البرنامج أن هذا الانقطاع لم يؤثر على باقي مساعدات البرنامج الأخرى، حيث تدفقت شحنات البضائع السائبة من القمح والحبوب بانتظام إلى ميناء الحديدة خلال الأشهر القليلة الماضية.

ونظرا لأن ميناء عدن أصغر بكثير من الحديدة، فقد أصبح مزدحما بسرعة. "ولتخفيف الازدحام، بدأ البرنامج أيضا استخدام ميناء صلالة في عُمان،" كما ذكر فيروسيل.

وقال المتحدث باسم البرنامج إن "الرحلة الأولى جلبت 440 حاوية من الزيوت النباتية إلى ميناء الحديدة من صلالة. وعادت السفينة إلى صلالة في رحلة ثانية حيث تم تحميلها بـ 481 حاوية تحتوي على نحو 8300 طن من الخضراوات والنفط، وصلت هذا الأسبوع."

هذا ومن المتوقع، بعد هذه الرحلة الثانية، أن تبدأ السفينة "إم في إلينا" طريقا جديدا لنقل مزيد من الشحنات الإنسانية، التي يشحنها البرنامج إلى الحديدة من موانئ أخرى.

وقد رحب برنامج الأغذية العالمي بعودة الحاويات الإنسانية إلى ميناء الحديدة. إذ يعتبر الميناء مهما جدا لليمن، الذي يستورد 90% من المواد الغذائية، يمر 70% منها عبر ميناء الحديدة.

ويعد تقديم المساعدات الإنسانية عن طريق البحر أسرع الطرق وأكثرها فعالية من حيث التكلفة، لإرسال الغذاء المناسب للمحتاجين في الوقت المناسب، حسبما قال فيروسيل.