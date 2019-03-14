 

غوتيريش وبومبيو يبحثان قضايا ذات اهتمام مشترك منها الوضع في اليمن وفنزويلا

UN Photo/Rick Bajornas
أرشيف: الأمين العام أنطونيو غوتيريش (اليمين) ووزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو.
14 آذار/مارس 2019
شؤون الأمم المتحدة

خلال زيارة للعاصمة الأميركية التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو.

 

وناقش الجانبان الحاجة لتعزيز العلاقة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وتناولا عددا من القضايا التي تثير القلق مثل الأوضاع في اليمن وفنزويلا.

كما أكدا أهمية توسيع نطاق الجهود الجارية لمنع نشوب الصراعات وحلها في عدد من المناطق في القارة الأفريقية والشرق الأوسط.

واستعرض الأمين العام، خلال اللقاء، الجهود المبذولة لإصلاح الأمم المتحدة وشجع على مواصلة الانخراط والدعم من الولايات المتحدة.

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