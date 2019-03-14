غوتيريش وبومبيو يبحثان قضايا ذات اهتمام مشترك منها الوضع في اليمن وفنزويلا

وناقش الجانبان الحاجة لتعزيز العلاقة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وتناولا عددا من القضايا التي تثير القلق مثل الأوضاع في اليمن وفنزويلا.

كما أكدا أهمية توسيع نطاق الجهود الجارية لمنع نشوب الصراعات وحلها في عدد من المناطق في القارة الأفريقية والشرق الأوسط.

واستعرض الأمين العام، خلال اللقاء، الجهود المبذولة لإصلاح الأمم المتحدة وشجع على مواصلة الانخراط والدعم من الولايات المتحدة.