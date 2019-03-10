الأمم المتحدة تهنئ غينيا بيساو على إجراء الانتخابات التشريعية

وفي حوار مع موفد أخبار الأمم المتحدة قال ماكلاكان كار إن سير العملية الانتخابية لم يشهد الإبلاغ عن وقوع حوادث أمنية كبيرة بأنحاء البلاد.

وتبدي الأمم المتحدة الأمل في أن تسهم هذه الانتخابات في إنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ عام 2015 عندما حلّ الرئيس خوسيه ماريو فيز حكومة رئيس الوزراء دومينغوس سيموس بيريرا الذي فاز حزبه بالأغلبية في انتخابات 2014. ومنذ ذلك الوقت تولى عدة أشخاص رئاسة الحكومة.

وقال نائب الممثل العام للأمم المتحدة في غينيا بيساو إن الانتخابات تؤذن ببدء فصل جديد في ديمقراطية البلاد، وستمهد الطريق لتشكيل الحكومة الجديدة والظروف الملائمة، كما يؤمل، لتعزيز الديمقراطية وبناء السلام والاستقرار في المستقبل.

وقال المسؤول الأممي إن الأمين العام ومجلس الأمن يتابعان سير الانتخابات عن كثب.

UN News/Alexandre Soares الناخبون يصطفون في طوابيرللتصويت في الانتخابات التشريعية في غينيا بيساو. 10 مارس/آذار 2019.

ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للانتخابات مساء الاثنين، ليتم الإعلان عن النتيجة الرسمية يوم الأربعاء.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد قرارا الشهر الماضي، نص على إغلاق مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا بيساو بنهاية عام 2020.

وأعرب ماكلاكلان كار عن أمله في أن تواصل الأمم المتحدة، خلال العامين المقبلين، القيام بمساعيها الحميدة لضمان الاستقرار وتعزيز أجندة بناء السلام.

وقال إن المنظمة الأممية ستستمر في العمل مع الحكومة الجديدة والمجتمع المدني والوكالات الأخرى لضمان تطبيق سلسلة الإصلاحات الضرورية.

وفي الصباح الباكر استعد أكثر من 130 مراقبا دوليا للانتشار في جميع الأقاليم الثمانية. وفي مؤتمر صحفي في ختام اليوم الانتخابي، قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للانتخابات إن عملية الاقتراع جرت في أجواء هادئة.

وشارك في الانتخابات 21 حزبا، وهو أكبر عدد يشارك في العملية الانتخابية. وفي الوقت الراهن تسيطر خمسة أحزاب فقط على مقاعد البرلمان.