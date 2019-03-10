 

الأمين العام يقدم تعازيه لأسر ضحايا تحطم الطائرة الإثيوبية

UN Photo/Mark Garten
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث إلى الصحفيين بالمقر الدائم.
10 آذار/مارس 2019
شؤون الأمم المتحدة

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة الحزن البالغ إزاء الخسارة المأساوية في الأرواح الناجمة عن حادثة تحطم طائرة قرب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم الأحد.

وأعرب أنطونيو غوتيريش عن تعاطفه وتضامنه مع أسر الضحايا وأحبائهم، بمن فيهم موظفون في الأمم المتحدة. وقدم تعازيه الحارة لحكومة وشعب إثيوبيا.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام أن الأمم المتحدة تتواصل مع السلطات الإثيوبية وتعمل عن كثب معها للتحقق من التفاصيل المتعلقة بموظفي الأمم المتحدة الذين فقدوا حياتهم في هذه الكارثة.

وفي تغريدة على موقع تويتر قال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي إن موظفين في البرنامج كانوا من بين ركاب طائرة شركة الطيران الإثيوبية. وأكد أن البرنامج سيفعل كل ما يمكن لمساعدة أسر الضحايا خلال هذا الوقت الأليم.

 

 

كما ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن أحد موظفيها كان من بين الركاب.

وقد أعلنت شركة الطيران الإثيوبية أن الحادثة أدت إلى مصرع جميع الركاب وعددهم 149 بالإضافة إلى أفراد الطاقم الثمانية.

ووفق البيانات التي أعلنتها الشركة، ينتمي الضحايا إلى أكثر من 30 دولة، منها كينيا وكندا وإثيوبيا ومصر والمغرب والسعودية واليمن والسودان.

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