الأمين العام يقدم تعازيه لأسر ضحايا تحطم الطائرة الإثيوبية

وأعرب أنطونيو غوتيريش عن تعاطفه وتضامنه مع أسر الضحايا وأحبائهم، بمن فيهم موظفون في الأمم المتحدة. وقدم تعازيه الحارة لحكومة وشعب إثيوبيا.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام أن الأمم المتحدة تتواصل مع السلطات الإثيوبية وتعمل عن كثب معها للتحقق من التفاصيل المتعلقة بموظفي الأمم المتحدة الذين فقدوا حياتهم في هذه الكارثة.

وفي تغريدة على موقع تويتر قال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي إن موظفين في البرنامج كانوا من بين ركاب طائرة شركة الطيران الإثيوبية. وأكد أن البرنامج سيفعل كل ما يمكن لمساعدة أسر الضحايا خلال هذا الوقت الأليم.

The WFP family mourns today -- @WFP staff were among those aboard the Ethiopian Airlines flight. We will do all that is humanly possible to help the families at this painful time. Please keep them in your thoughts and prayers. — David Beasley (@WFPChief) March 10, 2019

كما ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن أحد موظفيها كان من بين الركاب.

وقد أعلنت شركة الطيران الإثيوبية أن الحادثة أدت إلى مصرع جميع الركاب وعددهم 149 بالإضافة إلى أفراد الطاقم الثمانية.

ووفق البيانات التي أعلنتها الشركة، ينتمي الضحايا إلى أكثر من 30 دولة، منها كينيا وكندا وإثيوبيا ومصر والمغرب والسعودية واليمن والسودان.