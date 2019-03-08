نجمة فيلم روما تدعو إلى كسر الصور النمطية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والعرق

وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة، تحدثت نجمة فيلم روما، الحاصل على عدة جوائز مرموقة، عن تشجيع والدتها الدائم لها وحثها على رفع سقف الحلم في الحياة، وعن شعور العديد من النساء بالإحباط الشديد للقيام بذلك. وأضافت:

"تعد وسائل الإعلام من الأدوات المهمة التي يمكن أن نبدأ بها. إذ إنها يمكن أن تغطي العديد من المجالات، ومن خلالها يمكن أن نجعل المجتمع يدرك أن هناك العديد من الفرص البديلة للعمل، يمكن للناس القيام بأشياء أخرى... يمكننا البدء في تغيير المزيد من الأشياء، لأن هذه الرسائل موجهة للمجتمع".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق المرأة عنصران أساسيان على طريق التقدم العالمي في مجالات السلم والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. وأضاف في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للمرأة أن العقود الأخيرة شهدت "تقدما ملحوظا" في مجال حقوق المرأة وقيادتها، محذرا من "رد الفعل المضطرب من النظام الأبوي المترسخ".

ويركز فيلم روما للمخرج ألفونسو كوارون على حياة عاملة منزلية من السكان الأصليين في مدينة مكسيكو في سبعينيات القرن الماضي.