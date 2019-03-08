 

نجمة فيلم روما تدعو إلى كسر الصور النمطية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والعرق

UN Photo/Jean Marc Ferré
الممثلة المكسيكية ياليتزا أباريسيو المرشحة للحصول على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة لعام 2019 عن دورها في فيلم روما للمخرج ألفونسو كوارون والذي يركز على حياة عاملة منزلية من السكان الأصليين في مكسيكو سيتي في سبعينيات القرن الماضي.
8 آذار/مارس 2019
المرأة

بمناسبة اليوم الدولي للمرأة دعت الممثلة المكسيكية ياليتزا أباريسيو، التي رشحت للحصول على جائزة الأوسكار هذا العام، دعت وسائل الإعلام إلى فعل المزيد من الجهد لكسر القوالب النمطية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والعرق.

وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة، تحدثت نجمة فيلم روما، الحاصل على عدة جوائز مرموقة، عن تشجيع والدتها الدائم لها وحثها على رفع سقف الحلم في الحياة، وعن شعور العديد من النساء بالإحباط الشديد للقيام بذلك. وأضافت:

"تعد وسائل الإعلام من الأدوات المهمة التي يمكن أن نبدأ بها. إذ إنها يمكن أن تغطي العديد من المجالات، ومن خلالها يمكن أن نجعل المجتمع يدرك أن هناك العديد من الفرص البديلة للعمل، يمكن للناس القيام بأشياء أخرى... يمكننا البدء في تغيير المزيد من الأشياء، لأن هذه الرسائل موجهة للمجتمع".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق المرأة عنصران أساسيان على طريق التقدم العالمي في مجالات السلم والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. وأضاف في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للمرأة أن العقود الأخيرة شهدت "تقدما ملحوظا" في مجال حقوق المرأة وقيادتها، محذرا من "رد الفعل المضطرب من النظام الأبوي المترسخ".

ويركز فيلم روما للمخرج ألفونسو كوارون على حياة عاملة منزلية من السكان الأصليين في مدينة مكسيكو في سبعينيات القرن الماضي.

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حقوق الإنسان

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