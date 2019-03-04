300 ألف شخص معرضون لخطر النزوح بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في غزة

4 آذار/مارس 2019
بعد عدة أيام من الأمطار الغزيرة والفيضانات المحتملة، حذرت الأمم المتحدة من أن نحو 300 ألف شخص في 60 مجتمعا محليا في قطاع غزة معرضون لخطر النزوح بسبب البنية التحتية الهشة والأضرار المحتملة بالممتلكات.
وقال ستيفان دو جاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في المؤتمر الصحفي اليومي إن قدرة السلطات في غزة على الاستجابة لحالات الطوارئ محدودة بسبب نقص التمويل، وضوابط الاستيراد، وأزمة الطاقة المستمرة، والقدرة المحدودة للدفاع المدني الفلسطيني.
وأشار دو جاريك إلى تنفيذ العديد من تدابير التخفيف، بما في ذلك تنظيف أنظمة الصرف الصحي، ونشر المضخات المتنقلة، والتي وفرت الأمم المتحدة الكثير منها في مختلف النقاط الساخنة، إضافة إلى نشر فرق مراقبة الفيضانات.