300 ألف شخص معرضون لخطر النزوح بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في غزة

وقال ستيفان دو جاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في المؤتمر الصحفي اليومي إن قدرة السلطات في غزة على الاستجابة لحالات الطوارئ محدودة بسبب نقص التمويل، وضوابط الاستيراد، وأزمة الطاقة المستمرة، والقدرة المحدودة للدفاع المدني الفلسطيني.

وأشار دو جاريك إلى تنفيذ العديد من تدابير التخفيف، بما في ذلك تنظيف أنظمة الصرف الصحي، ونشر المضخات المتنقلة، والتي وفرت الأمم المتحدة الكثير منها في مختلف النقاط الساخنة، إضافة إلى نشر فرق مراقبة الفيضانات.

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