اليونيسف: المحادثات والمؤتمرات لم تفعلا سوى القليل لتغيير واقع الأطفال اليمنيين

وقالت مديرة المنظمة الأممية المعنية بالأطفال، في بيان صحفي اليوم السبت، إن "الأطفال في اليمن لم يعد بإمكانهم القيام بشكل آمن بالأشياء التي يحبها كل الأطفال، مثل الذهاب إلى المدرسة أو قضاء بعض الوقت مع أصدقائهم في الخارج. إذ يمكن أن تطالهم الحرب أينما كانوا، حتى في منازلهم".

وذكرت السيدة فور حادثة وقعت "قبل يومين، قُتل فيها خمسة أطفال كانوا يلعبون في المنزل في هجوم على مديرية التحيتا، جنوب الحديدة. وقالت "في كل يوم، يُقتل أو يصاب ثمانية أطفال في 31 منطقة صراع نشط في البلاد".

وأضافت أن "المحادثات والمؤتمرات لم تفعلا حتى الآن سوى القليل لتغيير واقع الأطفال على الأرض،" مشددة على أن اتفاق سلام شامل هو فقط ما يمكن أن يمنح الأطفال اليمنيين راحة يحتاجونها ويستحقونها من العنف والحرب.