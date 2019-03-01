الأمم المتحدة تدين الهجمات الإرهابية في مقديشو

وأشاد أنطونيو غوتيريش باستجابة خدمات الطوارئ الصومالية للتفجيرات. وأعرب عن ثقته في أن مثل هذا العنف لن يثني الصوماليين عن السعي على مسار تحقيق مستقبل سلمي ومزدهر.

وأكد غوتيريش دعم وتضامن الأمم المتحدة مع شعب الصومال وحكومته الفيدرالية في هذا المسعى.

وأفادت الأنباء بأن الهجوم، الذي أدى إلى مقتل نحو 20 شخصا، بدأ مساء يوم الخميس عندما اقتحم مسلحون تابعون لحركة الشباب منطقة فنادق ومحال تجارية ومطاعم قبل أن يستولوا على مبنى قريب في وسط مقديشو مستخدمين المدنيين كدروع بشرية.

وقد قـُتل آخر المسلحين الثلاثة بعد 22 ساعة من بدء الهجوم.