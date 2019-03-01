الأمين العام يرحب باجتماع عقده ممثله في ليبيا بين فائز السراج وخليفة حفتر

وقد عـُقد الاجتماع في السابع والعشرين من الشهر الحالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه، أشاد الأمين العام أنطونيو غوتيريش بالجانبين لما تحقق من تقدم وخاصة الاتفاق على الحاجة لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا عبر إجراء انتخابات عامة، وأيضا للالتزام بالحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.

وأعرب الأمين العام عن الأمل في إمكانية تحقيق مزيد من التقدم على أساس ما اتفق عليه بالفعل، بدعم من المجتمع الدولي.