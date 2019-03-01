الأمين العام يرحب باجتماع عقده ممثله في ليبيا بين فائز السراج وخليفة حفتر

1 آذار/مارس 2019
رحب الأمين العام للأمم المتحدة بالاجتماع الذي عقده ممثله الخاص في ليبيا غسان سلامة بين رئيس وزراء ليبيا ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.
وقد عـُقد الاجتماع في السابع والعشرين من الشهر الحالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه، أشاد الأمين العام أنطونيو غوتيريش بالجانبين لما تحقق من تقدم وخاصة الاتفاق على الحاجة لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا عبر إجراء انتخابات عامة، وأيضا للالتزام بالحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.
وأعرب الأمين العام عن الأمل في إمكانية تحقيق مزيد من التقدم على أساس ما اتفق عليه بالفعل، بدعم من المجتمع الدولي.