فشل اعتماد مشروعي قرارين أميركي وروسي حول فنزويلا في مجلس الأمن

استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأميركي، فيما فشل مشروع القرار الروسي في الحصول على عدد كاف من الأصوات.

وفي الجلسة تحدثت روز ماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية عن الأزمة المتصاعدة في فنزويلا. وقالت إن سلطات الهجرة الكولومبية أفادت بأن 285 شخصا على الأقل قد أصيبوا بجراح على الجانب الكولومبي من الحدود فيما أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مصرع أربعة أشخاص وإصابة 64 على الجانب البرازيلي من الحدود، في سياق الحوادث العنيفة التي وقعت في عدة مناطق على طول حدود فنزويلا مع البرازيل وكولومبيا.

وبعد استخدام الفيتو ضد مشروع القرار المقدم من بلاده، قال إليوت أبرامز الممثل الأميركي الخاص لفنزويلا إن بعض أعضاء هذا المجلس، بتصويتهم ضد مشروع القرار، يواصلون حماية الرئيس الفنزويلي مادورو ويطيلون أمد معاناة شعب فنزويلا.

الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قال إنه اضطر لاستخدام الفيتو لأن مشروع القرار الأميركي لا يهدف إلى حل المشاكل في فنزويلا. وأضاف أنه طرح بديلا كان من الممكن أن يساعد الشعب الفنزويلي على حل مشاكله بدون تدخل أجنبي.

واتهم صامويل مونكادا سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة واشنطن بمحاولة شن حرب غير مباشرة ضد بلاده، وطالب مجلس الأمن بأن يدين بشكل واضح ويمنع استخدام القوة العسكرية بكل أشكالها ضد فنزويلا.