الأمين العام يبدي صدمته لمقتل مدنيين في فنزويلا

وناشد الأمين العام أنطونيو غوتيريش تجنب أعمال العنف بأي ثمن، وعدم استخدام القوة المميتة تحت أي ظروف.

وفي بيان صادر عن المتحدث باسمه، ناشد غوتيريش التزام الهدوء وحث جميع الأطراف على تهدئة التوترات وبذل كل الجهود لمنع مزيد من التصعيد.

وكان الأمين العام قد التقى، في مقر الأمم المتحدة، وزير خارجية فنزويلا يوم الجمعة. وأكد غوتيريش خلال اللقاء أن الأمم المتحدة تعمل بما يتوافق مع المبادئ الإنسانية والحياد والاستقلال، مع المؤسسات الفنزويلية لمساعدة المحتاجين.

وحث غوتيريش السلطت الفنزويلية، خلال اللقاء، على عدم استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين المعارضين للحكومة.

وقد ذكرت وكالات الأمم المتحدة أن أعداد الفنزويليين الذين غادروا البلاد على خلفية الأزمات التي تواجهها فنزويلا تواصل تصاعدها، إذ وصلت إلى 3.4 مليون لاجئ.