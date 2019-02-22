الأمم المتحدة: حوالي 7 ملايين شخص قد يواجهون أزمة أمن غذائي حادة في جنوب السودان

جاء ذلك في تقرير تصنيف الأمن الغذائي المتكامل الذي صدر اليوم في عاصمة البلاد عن حكومة جنوب السودان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي. ويبين التقرير أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد قد ازداد بالفعل بنسبة 13% منذ يناير من العام الماضي. وما زالت مسبباته تنحصر في التأثيرات المتراكمة للصراع المسلح الدائر والتشريد الذي يعانيه السكان بالإضافة إلى عدم كفاية الإنتاج الغذائي.

ومن المتوقع أن يوفر إنتاج الحبوب المحلية هذا العام 52% فقط من احتياجات البلاد من الحبوب، مقارنة بنسبة 61% خلال العام الماضي.

ويقول برنامج الأغذية العالمي إن "النزاع ما زال يعطل الإنتاج الغذائي ويستنزف الماشية ويقيّد وصول الناس إلى مصادر الغذاء البديلة" وإن فترات الجفاف المطولة والفيضانات وأمراض المحاصيل وانتشار الآفات أثرت بقوة على الإنتاج الزراعي الذي يعتمد إلى حد كبير على الأمطار.

وتسعى منظمة الأغذية والزراعة خلال العام الجاري إلى توفير بذور الخضروات والمحاصيل والأدوات اليدوية الزراعية ومعدات الصيد لحوالي 800 ألف من الأسر الزراعية والرعوية والتي تعتمد على صيد الأسماك في المناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وسيقدم برنامج الأغذية العالمي للفئات الأكثر ضعفا من المواطنين أشكالا متنوعة من الدعم بما في ذلك توزيع الأغذية والمواد المنقذة للحياة في المناطق التي توجد بها أسواق ما زالت تعمل. ويخطط البرنامج لتوزيع 175 ألف طن متري من الأغذية في أكثر من 60 مستودعا قبل بداية موسم الأمطار.

كما تستهدف اليونيسف أكثر من مليوني طفل وأمهاتهم لتقديم خدمات التغذية الجيدة والمكملات الغذائية والخدمات الصحية وتقديم المشورة بشأن ممارسات تغذية الرضع لمنع سوء التغذية الحاد. وتقول اليونيسف إن هناك حاجة إلى تمويل إضافي لأن الأموال الحالية تغطي البرنامج فقط حتى نهاية أبريل المقبل.

هذا وقد أجرت وكالات الأمم المتحدة عمليات إغاثة ضخمة منذ اندلاع النزاع في أواخر عام 2013، بما في ذلك إرسال فرق متنقلة للوصول إلى الناس في المناطق المعزولة. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان آلان نودهو: إن "هناك حاجة إلى دعم إنساني مستمر لتلبية الاحتياجات الفورية من المساعدات الغذائية"، مضيفًا أنه "من الأهمية بمكان أيضا دعم القدرة على الصمود" في وجه الظروف الصعبة والتكيف.