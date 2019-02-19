مجلس الأمن الدولي: نداء لتكثيف المثابرة بخصوص المفقودين، وترحيب بالتعاون العراقي الكويتي المثمر

كما أعرب المجلس، في بيان رئاسي صدر خلال جلسته اليوم حول الشرق الأوسط، عن "دعمه الكامل" للممثلة الخاصة ورئيسة البعثة الأممية جانين هنيس – بلاسخارت ونائبتها للشؤون السياسية في "جهودهما الرامية إلى حل المسائل المعلقة المتصلة بالرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة وإعادة الممتلكات الكويتية،" حاثاً المسؤولتين الأمميتين على مواصلة العمل بشأن هذه المسائل.

وأعلن مجلس الأمن الدولي عن أسفه لبقاء حالات فقدان لـ 369 من الرعايا الكويتيين دون حل حتى الآن، معربا عن تعاطفه العميق مع أسرهم، ومؤكدا "تأييده القوي لمثابرة الآلية الثلاثية برئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر" في جهودها للعثور على رفات المفقودين. من ناحية متصلة رحب المجلس أيضا بالمعلومات الإضافية التي وفرتها دول فرنسا والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأميركية للمساعدة في هذا الملف.

وأشاد البيان في نصه "بدعم حكومة الكويت المتواصل للعراق في جهوده الرامية إلى تحقيق الاستقرار" ورحب بالجهود العراقية "للوفاء بجميع الالتزامات المتبقية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، وثمن بشكل خاص الخطوات الهامة التي اتخذها البلدان مؤخرا لتنشيط العمل على الملف.

كما أشاد مجلس الأمن الدولي بالزيارة الخاصة التي قام بها رئيس جمهورية العراق إلى الكويت للقاء أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بغرض تسليم شحنة من الممتلكات الكويتية، ودعا العراق لبذل المزيد من الجهود لتكثيف البحث، لا سيما عن المحفوظات الوطنية المفقودة، الخاصة بالكويت.