شركة كبرى تعلن التزامها بمبادرات المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند

جمعت القمة التي حملت عنوان #WeSeeEqualبين قادة الأعمال والقادة الحكوميين، وأصحاب النفوذ لمشاركة الإلهام والرؤى حول ما يمنع تسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.

وتعد مؤسسة (بروكتر وغامبل)، بحسب الهيئة، مناصرا عالميا طويل الأمد بشأن قضايا تمكين المرأة والتكافؤ بين الجنسين من خلال العديد من البرامج، وقد ساعدت في تمكين وتشكيل نظرة المجتمع للمرأة.

وخلال الحدث، أعلنت مؤسسة (بروكتر وغامبل) عن التزام جديد يتعلق بتنفيذ عدد من المبادرات التي ستعزز المساواة بين الجنسين في أنحاء شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا.

فعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، تهدف المؤسسة إلى إنفاق 100 مليون دولار للعمل مع الشركات المملوكة للنساء في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا، فضلا عن تثقيف أكثر من 23 مليون فتاة مراهقة بشأن البلوغ والنظافة.

وقالت بومزيلي ملامبو-نوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة "إن إحراز تقدم لا رجعة فيه في مجال المساواة بين الجنسين يتطلب إجراءات متعمدة ومتواصلة. نحتاج إلى العمل معا في هذا الأمر في الأماكن التي توجد فيها أوجه عدم المساواة هذه - في المدارس والمكاتب، في وسائل الإعلام وفي الساحات الرياضية والمزارع والمصانع والبرلمان."

وتدعم (بروكتر وغامبل) بنشاط العديد من مبادرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة منها برنامج "تحفيز تكافؤ الفرص لسيدات الأعمال" حيث تركز المؤسسة بشكل خاص على بناء بيئة أعمال شاملة للنساء، ودعم سيدات الأعمال، وخاصة صغار الموردات في دول منها مصر ونيجيريا وباكستان وجنوب أفريقيا.

