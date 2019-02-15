الأمم المتحدة تعقد فعالية رفيعة المستوى لإعلان التعهدات لمساعدة اليمن

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن الدعوة موجهة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية وكذلك قادة المنظمات الإقليمية ذات الصلة، ومؤسسات تمويل التنمية، ووكالات الأمم المتحدة، والصناديق والبرامج، وممثلين عن المنظمات الإنسانية غير الحكومية.

وأشار فرحان حق إلى أن ما يقدر بنحو 80% من السكان، أي ما يعادل 24 مليون شخص، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 14.3 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة.

وقد وُسع نطاق البرامج الإنسانية العام الماضي لتصل إلى 8 ملايين شخص شهريا بالمساعدات المباشرة، بعد أن كان العدد يقدر بـ 3.5 مليون عام 2017، مما يجعل اليمن أكبر عملية إنسانية في العالم.