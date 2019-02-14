أعضاء مجلس الأمن يدينون الهجوم الإرهابي في محافظة سيستان - بالوشستان في إيران

وأعرب أعضاء المجلس في بيان صحفي عن عميق تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة إيران، متمنين الشفاء العاجل والكامل للمصابين.

وأكدوا من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

وشدد بيان المجلس على ضرورة مساءلة مرتكبي أعمال الإرهاب هذه ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم للعدالة. وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع حكومة إيران وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد.

وكرر أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، بغض النظر عن مرتكبيها أودوافعهم وأينما ووقتما ارتكبت. وأعاد أعضاء المجلس التأكيد على ضرورة قيام جميع الدول بمكافحة التهديدات التي تشكلها الأعمال الإرهابية للسلم والأمن الدوليين، بجميع الوسائل، ووفقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي.