ملادينوف يستنكر مقتل شابة إسرائيلية وطفلين فلسطينيين

وعن واقعة مقتل أنسباخر أكد ملادينوف، في تغريدة على موقع تويتر، عدم وجود مبرر للعنف والإرهاب. وشدد على ضرورة إدانة مثل تلك الأعمال من الجميع، مبديا تعازيه لأسرة أوري.

كما شدد نيكولاي ملادينوف على ضرورة إنهاء الحوادث التي تؤدي إلى مصرع الأطفال الفلسطينيين، وعدم استهدافهم أو تعريضهم للخطر.

وقال إن القوة المميتة يجب ألا تستخدم إلا كخيار أخير. وقدم تعازيه لأسر الطفلين.