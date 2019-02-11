 

ملادينوف يستنكر مقتل شابة إسرائيلية وطفلين فلسطينيين

UN News/Reem Abaza
أحد شوارع مدينة القدس، بجوار البلدة القديمة.
11 شباط/فبراير 2019
السلم والأمن

استنكر نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط مقتل أوري أنسباخر (19 عاما) في القدس بيد فلسطيني، ومصرع طفلين فلسطينيين برصاص إسرائيلي يوم الجمعة في غزة.

 

وعن واقعة مقتل أنسباخر أكد ملادينوف، في تغريدة على موقع تويتر، عدم وجود مبرر للعنف والإرهاب. وشدد على ضرورة إدانة مثل تلك الأعمال من الجميع، مبديا تعازيه لأسرة أوري.

كما شدد نيكولاي ملادينوف على ضرورة إنهاء الحوادث التي تؤدي إلى مصرع الأطفال الفلسطينيين، وعدم استهدافهم أو تعريضهم للخطر.

وقال إن القوة المميتة يجب ألا تستخدم إلا كخيار أخير. وقدم تعازيه لأسر الطفلين.

 

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