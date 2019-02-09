 

اليونيسف تبدي الحزن لمقتل طفلين في غزة

UN News/Reem Abaza
أحد شوارع حي الكرامة، في غرب جباليا في قطاع غزة.
9 شباط/فبراير 2019
السلم والأمن

أعربت منظمة اليونيسف عن الحزن العميق لمقتل طفلين في الثالثة عشرة والسابعة عشرة من العمر في قطاع غزة نتيجة إطلاق النار عليهما أمس الجمعة.

 

وذكرت اليونيسف أنها ما زالت تتحقق من الملابسات. وأضافت أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا هذا العام يصل بذلك إلى أربعة أطفال.

وقال خيرت كابالاري المدير الإقليمي لليونيسف "إن هذا ما هو إلا بتذكير آخر بحجم العنف الذي ما زال الأطفال في دولة فلسطين يتعرضون له. في الوقت الذي نحيي فيه ذكرى مرور ثلاثين عاما على اتفاقية حقوق الطفل، فإنه من الضروري احترام الحقوق الأساسية للأطفال. لقد حان الوقت لأن ينتهي العنف ضد الأطفال."

وأضاف أن معاناة الأطفال في دولة فلسطين وإسرائيل، لم تقتصر ولسنوات عديدة على المشاكل الجسدية فقط، بل أنهم تحملوا العبء النفسي أيضاً.

وقال كابالاري إن الأطفال هم الأطفال، ويجب حمايتهم في جميع الأوقات وعدم استهدافهم بتاتا أو تعريضهم لأي شكل من أشكال العنف من أي طرف كان.

 

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