اليونيسف تبدي الحزن لمقتل طفلين في غزة

وذكرت اليونيسف أنها ما زالت تتحقق من الملابسات. وأضافت أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا هذا العام يصل بذلك إلى أربعة أطفال.

وقال خيرت كابالاري المدير الإقليمي لليونيسف "إن هذا ما هو إلا بتذكير آخر بحجم العنف الذي ما زال الأطفال في دولة فلسطين يتعرضون له. في الوقت الذي نحيي فيه ذكرى مرور ثلاثين عاما على اتفاقية حقوق الطفل، فإنه من الضروري احترام الحقوق الأساسية للأطفال. لقد حان الوقت لأن ينتهي العنف ضد الأطفال."

وأضاف أن معاناة الأطفال في دولة فلسطين وإسرائيل، لم تقتصر ولسنوات عديدة على المشاكل الجسدية فقط، بل أنهم تحملوا العبء النفسي أيضاً.

وقال كابالاري إن الأطفال هم الأطفال، ويجب حمايتهم في جميع الأوقات وعدم استهدافهم بتاتا أو تعريضهم لأي شكل من أشكال العنف من أي طرف كان.