فتيات أفريقيات في الخطوط الأمامية لتحقيق توازن القوى بين الجنسين

أثناء زيارته لإثيوبيا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي، التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عددا من الفتيات المبتكرات واستمع إلى أفكارهن ومشاريعهن الخلاقة.

وقال موجها حديثه للفتيات:

"إحدى المشاكل الجوهرية التي تواجهها النساء والفتيات تتمثل في أن العالم قائم بطريقة تبقي القوة في أيادي الرجال، إنه عالم يهيمن عليه الرجال. هذه أسباب استمرار وجود صعوبات، على سبيل المثال في أفريقيا ما زالت الفتيات تواجه تحديات تعوق التحاقهن بالمدرسة كما يمارس تشويه الأعضاء الجنسية للإناث (ختان الإناث) والزواج المبكر، وغير ذلك. من المهم تغيير علاقات القوى في العالم وتحقيق التوازن بين النساء والرجال."

وقال الأمين العام إن أحد أهدافه الرئيسية في الأمم المتحدة هو تحقيق التكافؤ بين الجنسين بما يعني أن يتساوى عدد النساء والرجال في كل مستويات العمل بالمنظمة الدولية.

UN Photo / Antonio Fiorente أمين عام الأمم المتحدة يلتقي فتيات مبتكرات في إطار مبادرة"الفتيات الأفريقيات قادرات على البرمجة" التي تشارك في تنفيذها هيئة الأمم المتحدة للمرأة

ولكن أنطونيو غوتيريش أشار إلى اختلال التوازن بشكل كبير بين الرجال والنساء العاملين في مجالات التكنولوجيا والعلوم. وقال:

"عندما كنت في الجامعة كنت أدرس هندسة كهربائية، كان عددنا 300 طالب. هل يمكنكن تخمين عدد الطالبات من بين الثلاثمئة؟... طالبة واحدة فقط. هذا ما يتعين أن نغيره، ولكننا لم نصل بعد إلى ما نود تحقيقه. يجب أن نبذل جهدا كبيرا لضمان أن تدرس مزيد من الفتيات التكنولوجيا بما في ذلك الرياضيات والفيزياء والهندسة والعلوم."

وشدد الأمين العام على مسؤولية الحكومات تجاه هذا الأمر، ولكنه أكد أيضا الحاجة لوجود مبادرات من الفتيات لرفع الوعي ولفت الانتباه إلى أهمية التحاق مزيد من الفتيات بتلك الدراسات، كيلا يظل توازن القوى مائلا لصالح الرجال. وأبدى الأمين العام انبهاره بالفتيات الافريقيات وابتكاراتهن وقال إنهن على الخطوط الأمامية لتحقيق التوازن في القوى بين الرجال والنساء.