إحراز تقدم في اجتماع لجنة تبادل الأسرى في اليمن

وفي الاجتماع الثاني للجنة، في العاصمة الأردنية عمـّان، عبر ممثلو الحكومة اليمنية وأنصار الله (الحوثيين) عن الالتزام بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيا وقسريا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، وذلك من خلال التنفيذ على مراحل.

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب المبعوث الخاص أن الطرفين جددا استعدادهما لبذل كافة الجهود "لتحقيق الهدف المشترك في ظل ضرورة الإسراع بلم شمل المعتقلين مع أسرهم".

وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة مشتركة من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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