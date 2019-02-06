الأمين العام يهنئ الحكومة والجماعات المسلحة في أفريقيا الوسطى على توقيع اتفاق السلام

وأشاد الأمين العام في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه بالدور القيادي للاتحاد الأفريقي في المحادثات، التي تمت بدعم من الأمم المتحدة في إطار المبادرة الأفريقية للسلام والمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى، مشجعا جميع أصحاب المصلحة على الوفاء بالتزاماتهم في فترة تنفيذ الاتفاق.

وكرر الأمين العام تأكيد التزام الأمم المتحدة بمساعدة جمهورية أفريقيا الوسطى في هذه المرحلة الحرجة، داعيا البلدان المجاورة والمنظمات الإقليمية وجميع الشركاء الدوليين إلى دعم الخطوات الشجاعة التي اتخذتها أفريقيا الوسطى لإحلال السلام والاستقرار الدائمين في البلاد.