لجنة تنسيق إعادة الانتشار تواصل اجتماعاتها ولوليسغارد يتسلم رسميا مهام رئاسة اللجنة

وبحسب بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمم المتحدة، انخرطت الأطراف في مناقشات طويلة ومكثفة بالأمس واليوم من أجل إيجاد حلول مشتركة مقبولة والجداول الزمنية المرتبطة بها لتنفيذ البنود المتعلقة بالحديدة في اتفاق استكهولم.

وقد أشاد الجنرال باتريك كاميرت، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالأطراف لإظهار حسن نواياها والتعاطي معا بشكل بناء للتغلب على قضايا الثقة وإيجاد حلول قابلة للتطبيق، من شأنها في نهاية الأمر نزع السلاح من الموانئ ومدينة الحديدة وتسهيل العمليات الإنسانية المنقذة للحياة.

وذكر البيان أن أسابيع من المشاركة المستمرة من قبل الجنرال كاميرت وفريقه بدأت تؤتي ثمارها، مشيرا إلى أن الأطراف اليوم تبدو أقرب إلى الموافقة على كيفية إعادة الانتشار للمرحلة الأولى مما كانت عليه قبل ستة أسابيع.

وقال إن "الأطراف تدرك تماما الأضواء الدولية المسلطة حول جهودها لتنفيذ اتفاقية الحديدة وآثارها على عملية السلام الأوسع لليمن".

وأكد البيان على أن الأطراف ستواصل مناقشاتها غدا تحت رعاية اللوتانينت جنرال ميكيل أنكير لوليسغارد، الذي تولى مهامه كرئيس للجنة تنسيق إعادة الانتشار اليوم الثلاثاء.