محادثات في عمـّان حول تبادل الأسرى في اليمن

ومن المقرر أن يشارك المبعوث الدولي مارتن غريفيثس ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير في جانب من اليوم الأول لاجتماعات اللجنة.

وذكر بيان صادر عن مكتب غريفيثس أن اللجنة ستقوم، خلال الاجتماعات الفنية في هذه الجولة، بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى بمناقشة الخطوات المتخذة من قبل الأطراف للوصول إلى قوائم الأسرى النهائية للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق.

وأعرب غريفيثس عن تقديره لحكومة الأردن لاستضافة الاجتماع.

وقد تضمن اتـفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين، في السويد في ديسمبر 2018، آلية تنفيذية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.