الأمم المتحدة تدعو إلى دعم تطبيق اتفاق السلام في أفريقيا الوسطى

وأشارت البعثة إلى أن الاتفاق أصبح ممكنا في إطار المبادرة الأفريقية للسلام والمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى التي يقودها الاتحاد الأفريقي كميسر وبدعم من الأمم المتحدة.

وبعد إعلان التوصل إلى الاتفاق، دعا جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام إلى دعم الاتفاق. ودعا في تغريدة على تويتر إلى حشد الجهود لدعم تنفيذ اتفاق السلام.

أما إسماعيل شرقي مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي فقال "إن هذا يوم عظيم بالنسبة لشعب جمهورية أفريقيا الوسطى، داعيا جميع المواطنين إلى دعم هذا الاتفاق الذي قال إنه سيمكن "شعب جمهورية أفريقيا الوسطى من الشروع في طريق المصالحة والوفاق والتنمية".

وقال: "بفضل التعاون المثالي الذي تلقيته من كل من حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى والجماعات المسلحة الـ 14، قمنا اليوم بتأمين اتفاقية سلام لمصلحة شعب أفريقيا الوسطى."

وقبل الاتفاق، كان السيد شرقي، ميسر مفاوضات الخرطوم قد أعرب عن سعادته برؤية الأطراف تدخل في حوار مباشر لأول مرة "بروح هادئة ومسؤولة،" مشيدا بالتعاون المثالي بين الأطراف الحاضرة في المحادثات.