غوتيريش يأمل في التوصل إلى اتفاق يحفظ مساهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل

وقد أنشئت البعثة بموجب بنود الاتفاق المؤقت لعام 1995 (اتفاقية أوسلو 2) بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وقد أصدر وزراء خارجية الدول الأعضاء في البعثة بيانا مشتركا أعربوا فيه عن الأسف لما وصفوه "بالقرار الأحادي من الحكومة الإسرائيلية الذي ينتهك اتفاقات أوسلو"، وفق ما أوردت الأنباء.

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أمله في أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق يحفظ المساهمة الطويلة والقيمة لبعثة التواجد الدولي في منع الصراع وحماية الفلسطينيين في الخليل.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام يواصل الانخراط مع الدول الأعضاء المعنية والأطراف على الأرض لضمان حماية وسلامة ورفاه المدنيين.

وأكد التزامه بحل الدولتين، وبحماية المبادئ والرؤية التي يتضمنها إطار عمل أوسلو وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات ذات الصلة.