الأمين العام يأمل في أن تحل الولايات المتحدة وروسيا خلافاتهما من خلال الحوار

وردا علي سؤال حول رد فعل الأمم المتحدة إزاء الإعلان الأميركي، أكد ستيفان دو جاريك المتحدث باسم الأمين العام أن المعلومات والاتصالات جزء مهم للغاية من الهيكل الدولي للتحكم في الأسلحة، وأن نزع السلاح وتحديد الأسلحة أيضا كانا دائما جزءا مهما جدا من جدول أعمال الأمين العام."

وكان الأمين العام أنطونيو غوتيريش قد طرح خطة نزع السلاح الجديدة، في مايو / أيار الماضي، حيث قال "ما زال هناك حوالي 15 ألف سلاح نووي مخزنا حول العالم. المئات جاهزة للإطلاق في غضون دقائق. خطأ ميكانيكي أو إلكتروني واحد هو ما يفصل البشرية عن كارثة يمكن أن تمحي مدنا بأكملها من الخريطة."

وقد أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة تعليق مشاركة بلاده في المعاهدة، التي تعود لعام 1987، بسبب عدم التزام روسيا بها كما قال.