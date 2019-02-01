الأمم المتحدة ترحب بإعلان تشكيل الحكومة اللبنانية

وفي بيان صحفي صادر عن المتحدث باسمه، أعرب غوتيريش عن تطلعه للعمل عن كثب مع الحكومة الجديدة لمواصلة معالجة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية العاجلة، بما في ذلك فيما يتعلق بالمؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي عقد العام الماضي.

وجدد الأمين العام التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم تعزيز لبنان لسيادته واستقراره واستقلاله السياسي بما يتوافق مع اتفاق الطائف وإعلان بعبدا والتطبيق الفعال لقراري مجلس الأمن 1701 و1559 والقرارات الأخرى ذات الصلة، والتي ما زالت أساسية لاستقرار لبنان والمنطقة.