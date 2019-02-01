الأمم المتحدة: 162 مليون دولار لمساعدة وحماية أكثر من مليوني شخص في شرق أوكرانيا

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة استجابة إنسانية واسعة، تكلفتها 162 مليون دولار أمريكي، "لتقديم المساعدات والحماية إلى هؤلاء الأشخاص". وتقول الأمم المتحدة إن حوالي مليونين من المستفيدين المقصودين يتمركزون إما خارج مناطق سيطرة الحكومة، أو على بعد 20 كيلومترا فقط من خط التماس الذي يقسم الجزء الشرقي من البلاد.

وما زالت تأثيرات النزاع النشط في أوكرانيا على المدنيين مستمرة، حيث صار القصف والتعرض لنيران القناصة جزءا من واقع الحياة اليومية لمن يعيشون بالقرب من خط التماس. وقد قُتل أكثر من 3300 شخص وجرح ما يصل إلى 9000 منذ بداية الأزمة عام 2014.

وتعاني مساحات كبيرة من المناطق السكانية المأهولة من انتشار الألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة، خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. وقد سجلت الأمم المتحدة 270 حالة وفاة أو إصابة بسبب هذه الألغام عام 2018.

وتضع خطة الاستجابة الإنسانية هذه خارطةَ طريق محددة لـ 43 وكالة إنسانية تابعة للأمم المتحدة وأخرى وطنية ودولية، لتوفير الغذاء والمأوى ودعم الاحتياجات خلال فصل الشتاء، والحصول على المياه النظيفة والتعليم والرعاية الصحية الكافية للمحتاجين.

وكانت الأمم المتحدة قد نسقت عددا من النداءات الإنسانية خلال السنوات الخمس الماضية، تمخض عنها توفير أكثر من 460 مليون دولار أمريكي للاستجابة الإنسانية في أوكرانيا. وقد سمح ذلك للأمم المتحدة وشركائها، بالوصول إلى ملايين الأشخاص بمساعدات منقذة للحياة على جانبي خط التماس. وتتمركز مجموعات الإغاثة الإنسانية في كلا جانبي الخط، ويُسمح لقوافل مواد الإغاثة بالعبور بحمولاتها بين الجانبين.