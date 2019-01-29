غريفيثس يرحب بإطلاق سراح الأسير السعودي ويأمل في مزيد من المبادرات المشابهة من الطرفين

وقد وصل المبعوث الخاص إلى الحديدة اليوم الثلاثاء، في زيارته إلى اليمن التي تستمر حتى يوم الخميس.

وأعرب السيد غريفيثس عن أمله في رؤية المزيد من المبادرات الإنسانية المماثلة من الطرفين.

كما أعرب المبعوث الأممي عن تطلعه إلى المضي قدما في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين بين الطرفين، قائلا إن "آلاف العائلات اليمنية تنتظر تنفيذ هذا الاتفاق حتى يلتئم شملهم مع أحبائهم".