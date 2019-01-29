اليونسكو تسمِّى 2019 عاما دوليا للجدول الدوري للعناصر الكيميائية

يأتي احتفاء الأمم المتحدة بأهمية الجدول الدوري باعتباره "أحد أهم الإنجازات التي شهدتها العلوم الحديثة، مما يعكس ليس جوهر الكيمياء فحسب، بل أيضا جوهر علوم الفيزياء والبيولوجيا وغيرها من العلوم الأساسية".

وقد جمع حفل الإطلاق الأول في باريس، الذي افتتحته المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، العديد من العلماء وممثلين عن القطاع الخاص، بحضور ضيوف بارزين منهم وزير العلوم والتعليم العالي الروسي، ورئيس الأكاديمية الفرنسية للعلوم، بالإضافة للبروفيسور بن فيرينغا، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2016.

وستقدم اليونسكو مبادرتها التعليمية التي أطلقت عليها اسم "1001 اختراع: رحلات من الخيمياء إلى الكيمياء،" وهي مصممة لمساعدة الشباب في المدارس في جميع أنحاء العالم على تحسين فهمهم للكيمياء واستخداماتها المتعددة.

وتشمل الأنشطة البارزة الأخرى التي ستنظم على مدار العام ندوات علمية متخصصة في العاصمة الفرنسية باريس، وفي مدينة مُرسيَّة الإسبانية، وتشمل منافسات عبر الإنترنت لاختبار معرفة طلاب التعليم الثانوي وتحفيز فضولهم حول هذا الموضوع. ومن المقرر أيضا إقامة معرض "تفاعلي" يستمر حتى يوم الأربعاء في مقر منظمة اليونسكو في باريس.