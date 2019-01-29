بيدرسون يجري مباحثات مكثفة في مصر وتركيا لحشد الدعم للحل السياسي في سوريا

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك للصحفيين في نيويورك إن المبعوث الخاص أجرى تبادلا جيدا للآراء خلال عطلة نهاية الأسبوع في مصر مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، مشيرا إلى أن المناقشات دارت حول التطورات الإقليمية وإعادة التأكيد على دعم الحل السياسي الذي تسهله الأمم المتحدة تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأشاد دو جاريك إلى أن المبعوث الخاص في طريق عودته إلى جنيف بعد مواصلة مشاوراته المكثفة الأولية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين.