مفوضية اللاجئين: نقل أول مجموعة من اللاجئين من ليبيا إلى بر الأمان في 2019

وذكرت المفوضية أن الأشخاص الذين تم نقلهم كانوا محتجزين في ظروف قاسية لشهور متواصلة، مشيرة إلى أنها دعت إلى إطلاق سراحهم، ونقلتهم أولا إلى مركز التجمع والمغادرة في طرابلس، الذي افتتح في ديسمبر الماضي، حيث قامت المفوضية بإتمام إجراءات سفرهم إلى خارج ليبيا.

وقال فنسنت كوشتيل، المبعوث الخاص للمفوضية لمنطقة وسط البحر المتوسط: "هؤلاء الذين تم إجلاؤهم اليوم يجسدون مرة أخرى مدى ضرورة إنهاء احتجاز اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، وإلى حين حصول ذلك ستمثل عمليات الإجلاء شريان حياة حقيقي."

وقالت المفوضية إن كل الأشخاص الذين نقلوا إلى النيجر تتم استضافتهم في مركز العبور الطارئ في العاصمة نيامي إلى أن يتسنى إعادة توطينهم. وبإتمام عملية النقل الأولى في 2019، يصل عدد من تم نقلهم من ليبيا بواسطة المفوضية منذ ديسمبر 2017 إلى 3,016 شخصا.

وبالإضافة إلى عملية النقل إلى النيجر، وفي إطار برنامج إعادة التوطين، تشير المفوضية إلى أن 93 لاجئا من جنسيات سورية وسودانية وإريترية قد غادروا طرابلس هذه العام باتجاه تيميسورا غرب رومانيا، حيث سيقضون عدة أسابيع في مركز العبور الطارئ التابع للمفوضية قبل انتقالهم إلى بلدان إعادة التوطين. وقد ساعدت المنظمة الدولية للهجرة في الجوانب اللوجستية للسفر.

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