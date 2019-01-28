كاميرت وغريفيثس يعملان مع الأطراف لتفعيل اتفاق ستوكهولم

وقال المتحدث باسم الأمين العام للصحفيين في نيويورك:

" أكد السيد غريفيثس للأطراف أن الأمم المتحدة ملتزمة بالمحافظة على مسار مساعدة الأطراف على تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشكل كامل وسريع. ويواصل الطرفان إظهار الإرادة السياسية للالتزام بالاتفاق، ويعتقد المبعوث الخاص أن كلا الطرفين يشاركان بشكل بناء وجاد في تنفيذ اتفاق ستوكهولم."

وردا على سؤال حول عدم تمكن وكالات الإغاثة من الوصول إلى مستودعات المساعدات الغذائية في الحديدة، وفق ما جاء في تقارير إعلامية، أكد دو جاريك أن غريفيثس وباتريك كاميرت رئيس لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات يعملان مع الأطراف من أجل تفعيل ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم. وأردف قائلا:

"ما هو واضح أن استمرار الصراع وحقيقة عدم تفعيل كل ما تم الاتفاق عليه، له تأثير مباشر على الوضع الإنساني للشعب اليمني. أحد أسباب تركيز الأمم المتحدة على الحديدة هو أهميتها من حيث توزيع المساعدات الإنسانية، ونحن بحاجة للوصول إلى المساعدات الموجودة بالفعل هناك وتوزيعها دون أي عوائق."

ويعد ميناء الحديدة شريان حياة لليمن، إذ يمر عبره معظم المساعدات الإنسانية والسلع التجارية الضرورية لليمنيين.

وكان الطرفان، الحكومة اليمنية وأنصار الله (الحوثيون)، قد اتفقا في مشاوراتهما في السويد آخر العام الماضي على إعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.