اليونسكو تدين مقتل المصور الصحفي الليبي محمد بن خليفة

وقد قُتل المصور الصحفي الليبي بن خليفة، والذي كان يعمل في العديد من المنافذ الإخبارية الدولية، أثناء قيامه بواجبه المهني بتغطية المصادمات بين مجموعات مسلحة، وذلك يوم السبت 19 يناير/ كانون الثاني.

وتضطلع اليونسكو بوصفها وكالة الأمم المتحدة المتخصصة المكلفة بتسهيل حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة والصورة بدور مهم في الدفاع عن حرية التعبير عن طريق تعزيز سلامة الصحفيين ومكافحة إفلات الذين يستهدفونهم من العقاب.

وتعمل منظمة اليونسكو على تعزيز سلامة الصحفيين من خلال التوعية العالمية بدورهم المهني، ومن خلال بناء القدرات ومجموعة من الإجراءات العملية، لا سيما خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.

وحسب مرصد اليونسكو الشامل الذي يرصد حالات القتل التي تطال الصحفيين، قتل في ليبيا منذ عام 2011 اثنان وعشرون صحفيا، بينما بلغ عدد القتلى من الصحفيين بكافة تخصصاتهم في مجمل الدول العربية 296 صحفيا في ذات الفترة.