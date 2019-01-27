مقتل 8 أشخاص وجرح 30 آخرين في قصف بمحافظة حجة في اليمن

وأرسلت السيدة غراندي تعازيها العميقة إلى جميع الأسر التي تأثرت بالهجوم، وقالت في بيان صحفي "إن أي هجوم على موقع مدني أمر غير معقول وخرق واضح للقانون الإنساني الدولي."

وشددت منسقة الشؤون الإنسانية على أن "أطراف النزاع ملزمة ببذل كل جهد ممكن لحماية المدنيين،" وقالت إن "الأشخاص الذين فروا من منازلهم إلى مواقع النازحين قد فقدوا الكثير بالفعل. لا يمكن تبرير مثل هذا الهجوم."

ويقع المركز الذي تعرض للهجوم في 26 يناير بالقرب من منطقة قتل فيها 6 أطفال وامرأتان في حادثة أخرى وقعت في 11 يناير. وقد قتل عشرات المدنيين ونزحت مئات العائلات خلال الشهرين الماضيين في محافظة حجة، لا سيما في حرض وحيران.

ووفق بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، يعاني أكثر من مليون شخص في المحافظة حاليا من انعدام الأمن الغذائي. وقد تلقى أكثر من 1.13 مليون شخص في ديسمبر مساعدات غذائية طارئة وموارد لدعم سبل المعيشة. ويهدف الشركاء إلى الوصول إلى 230 ألف شخص إضافي هذا الشهر.

وتتطلب خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018، التي أطلقتها الأمم المتحدة والشركاء لدعم ملايين الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء البلاد، 2.96 مليار دولار. تلقوا منها حتى الآن 2.57 مليار دولار، أي 87% من الموارد المطلوبة.

