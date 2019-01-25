 

ترحيب بتصديق البرلمان اليوناني على اتفاق حول اسم "مقدونيا" بعد خلاف دام 28 عاما

Bundesministerium für Europa; Integration und Äußeres/Mahmoud
المبعوث الخاص للأمم المتحدة ماثيو نيمينتز خلال استقبال وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل نظيريها من اليونان وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة - 30 آذار/مارس 2018.
25 كانون الثاني/يناير 2019
السلم والأمن

رحبت الأمم المتحدة بتصديق البرلمان اليوناني على "اتفاق بريسبا" المتعلق بحسم الخلاف بين اليونان وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة حول استخدام اسم "مقدونيا".

وأشاد ماثيو نيمينتز المبعوث الخاص للأمين العام المعني بالخلاف بين الدولتين، بالحكومة والبرلمان اليونانيين لاتخاذ هذه الخطوة الرائدة.

وكان الخلاف بين الدولتين يعود إلى عام 1991، عندما أعلنت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة استقلالها عن يوغوسلافيا وقرارها بأن تطلق على نفسها اسم "مقدونيا".

ورفضت اليونان المجاورة الاعتراف بالاسم، وأصرت على أن الاسم حصري للإقليم الشمالي في اليونان الذي يحمل نفس الاسم. وذكرت اليونان أن استخدام اسم (مقدونيا) يعد تحديا للسيادة اليونانية.

وقد وافق برلمان جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة على تغيير اسمها إلى "جمهورية شمال مقدونيا". وكانت مصادقة البرلمان اليوناني على الاتفاق ضرورية لذلك.

المبعوث الدولي نيمينتز قال إن الاتفاق التاريخي بين الجارتين يفتح الباب أمام علاقة جديدة بينهما ويؤذن ببدء مرحلة جديدة من أجل تكريس السلام والأمن في منطقة البلقان.

وأعرب عن تطلعه بإكمال العملية وفق ما ورد في الاتفاق، مؤكدا استمرار التزام الأمم المتحدة بالعمل مع الجانبين.

 

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ترحيب بالتوافق على اسم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

13 كانون الثاني/يناير 2019
السلم والأمن

رحب المبعوث الخاص للأمين العام المعني بالخلاف بين اليونان وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة حول اسمها، بقرار برلمان مقدونيا اليوغوسلافية السابقة بالتصديق على اتفاق حول منح الدولة اسما جديدا بعد خلاف استمر 28 عاما.