 

الأمم المتحدة ترحب بتخصيص قطر 50 مليون دولار لدعم النازحين السوريين

© UNICEF/UN0266988/Watad
أطفال في مخيم باتبو في ريف حلب الغربي بسوريا يحرقون قطعا من الورق والكرتون ليحصلوا على قليل من الدفء خلال الليل، 2018.
24 كانون الثاني/يناير 2019
المساعدات الإنسانية

رحب الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتخصيص 50 مليون دولار لدعم النازحين واللاجئين السوريين في الشرق الأوسط المتأثرين بالطقس القارص في المنطقة، معربا عن بالغ امتنانه لأمير وشعب قطر على كرمهم.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام إن ظروف الشتاء القاسية الأخيرة في بلاد الشام كان لها تأثير مروع على المجموعات السكانية الضعيفة بالفعل، سواء اللاجئين أو المجتمعات التي تستضيفهم.

وقال حق إن شركاء العمل الإنساني يواصلون الاستجابة لاحتياجات المتضررين ويعززون جهود التأهب وتدابير التخفيف من أوضاعهم، مشيرا إلى أن هذه الظروف الصعبة تضفي أهمية قصوى على تبرع قطر، من ناحية القيمة والتوقيت، لجهود منظومة الأمم المتحدة من أجل مساعدة الفئات الضعيفة.

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