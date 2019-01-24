الأمم المتحدة ترحب بتخصيص قطر 50 مليون دولار لدعم النازحين السوريين

وفي المؤتمر الصحفي اليومي قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام إن ظروف الشتاء القاسية الأخيرة في بلاد الشام كان لها تأثير مروع على المجموعات السكانية الضعيفة بالفعل، سواء اللاجئين أو المجتمعات التي تستضيفهم.

وقال حق إن شركاء العمل الإنساني يواصلون الاستجابة لاحتياجات المتضررين ويعززون جهود التأهب وتدابير التخفيف من أوضاعهم، مشيرا إلى أن هذه الظروف الصعبة تضفي أهمية قصوى على تبرع قطر، من ناحية القيمة والتوقيت، لجهود منظومة الأمم المتحدة من أجل مساعدة الفئات الضعيفة.