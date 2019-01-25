قارب نفايات البلاستيك "فليب-فلوبي" يبدأ رحلته، من ساحل كينيا إلى شمال تنزانيا

وتستغرق رحلة القارب الشراعي التقليدي حوالي أسبوعين. وأطلق عليه اسم (فليب فلوبي) الذي يدل بالإنجليزية على تحويل شيء ما إلى شيء آخر.

وقد تم بناؤه بواسطة فريق (بلاستيك ريفيلوشون) أي "ثورة البلاستيك" الذي يدعو إلى وقف رمي النفايات البلاستيكية في محيطات العالم.

وبعد مغادرته لامو على الساحل الكيني في 24 يناير سيتوقف قارب "فليب-فلوبي" على عدة محطات ساحلية، واتامو وكيليفي ومومباسا ودياني؛ ليعبُر بعدها إلى الشمال ويرسو في جزيرة بيمبا التنزانية، قبل الانطلاق مرة أخرى.

UN Environment قارب نفايات البلاستيك "فليب-فلوبي" سيكون أول قارب من نوعه يبحر برحلة دولية، على سواحل شرق أفريقيا في 24 كانون الثاني 2018.

ويهدف فريق (بلاستيك ريفيلوشن) إلى دعوة الناس للكف عن رمي النفايات البلاستيكية في محيطات العالم، وهي مشكلة عالمية التبعات.

@Flipflopi Project فريق ثورة البلاستيك (بلاستيك ريفليوشن) يهدف إلى دعوة الناس للكف عن رمي النفايات البلاستيكية في محيطات العالم

يشارك هذا القارب في حملة الأمم المتحدة للبيئة من (أجل بحار نظيفة)، وقد وقعت تسع دول أفريقية على أهداف الحملة لمعالجة التلوث البحري.

والجدير بالذكر أن فريق مشروع (فليب فلوبي) اضطر إلى اعتماد تقنيات جديدة لتشكيل المكونات المختلفة للقارب، حيث تم صهر النفايات البلاستيكية وتشكيلها ونحتها من قبل فريق من بناة القوارب التقليدية، تماما كما يفعلون مع الخشب. كما تم بناء كل عنصر في القارب يدويا. وجمعت هذه المواد المستخدمة في صناعته خلال حملات لتنظيف شواطئ لامو، حيث تتواجد هذه المواد بكثرة.