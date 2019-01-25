قارب نفايات البلاستيك "فليب-فلوبي" يبدأ رحلته، من ساحل كينيا إلى شمال تنزانيا

شرَع قارب نفايات البلاستيك المسمى بـ "فليب-فلوبي" في الإبحار جنوبا على طول ساحل كينيا في رحلته الدولية الأولى، إلى شمال تنزانيا. وقد صنع القارب بالكامل من 10 أطنان من نفايات البلاستيك التي تم جمعها من شواطئ وبلدات كينية.
وتستغرق رحلة القارب الشراعي التقليدي حوالي أسبوعين. وأطلق عليه اسم (فليب فلوبي) الذي يدل بالإنجليزية على تحويل شيء ما إلى شيء آخر.
وقد تم بناؤه بواسطة فريق (بلاستيك ريفيلوشون) أي "ثورة البلاستيك" الذي يدعو إلى وقف رمي النفايات البلاستيكية في محيطات العالم.
وبعد مغادرته لامو على الساحل الكيني في 24 يناير سيتوقف قارب "فليب-فلوبي" على عدة محطات ساحلية، واتامو وكيليفي ومومباسا ودياني؛ ليعبُر بعدها إلى الشمال ويرسو في جزيرة بيمبا التنزانية، قبل الانطلاق مرة أخرى.
ويهدف فريق (بلاستيك ريفيلوشن) إلى دعوة الناس للكف عن رمي النفايات البلاستيكية في محيطات العالم، وهي مشكلة عالمية التبعات.
يشارك هذا القارب في حملة الأمم المتحدة للبيئة من (أجل بحار نظيفة)، وقد وقعت تسع دول أفريقية على أهداف الحملة لمعالجة التلوث البحري.
والجدير بالذكر أن فريق مشروع (فليب فلوبي) اضطر إلى اعتماد تقنيات جديدة لتشكيل المكونات المختلفة للقارب، حيث تم صهر النفايات البلاستيكية وتشكيلها ونحتها من قبل فريق من بناة القوارب التقليدية، تماما كما يفعلون مع الخشب. كما تم بناء كل عنصر في القارب يدويا. وجمعت هذه المواد المستخدمة في صناعته خلال حملات لتنظيف شواطئ لامو، حيث تتواجد هذه المواد بكثرة.