الأمم المتحدة تدعو إلى تجنب استخدام العنف، والسماح بحق التظاهر السلمي في السودان

وفي رده على سؤال بشأن التقارير التي أفادت باستخدام قوات الأمن الحكومية الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، أشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى البيان الذي أصدره الأمين العام أنطونيو غوتيريش مع انطلاق التظاهرات الشهر الماضي، والذي دعا السلطات السودانية إلى إجراء تحقيق شامل في حالات الوفاة وأعمال العنف. وأضاف:

"السماح بالتظاهرات السلمية، مثل أي مكان في العالم، مبدأ نظل متمسكين به. ندعو كل الأطراف إلى تجنب أي نوع من العنف بما في ذلك استخدام القوة المفرطة بواسطة قوات الأمن."

وكانت منظمة اليونيسف قد أعلنت، نقلا عن تقارير، مقتل أطفال وإصابة العشرات بجروح فضلا عن اعتقال آخرين في الاضطرابات المستمرة التي اندلعت الشهر الماضي في السودان.

وذكر بيان منسوب إلى خيرت كابالاري، المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنه "بينما يصعب على اليونيسف التحقق من صحة هذه التقارير، يجب حماية الأطفال في كل الأوقات من جميع أشكال العنف والأذى والقسوة وسوء المعاملة، سواء كانت بدنية أو عقلية. لا يجوز أبدا استهداف الأطفال أو استخدامهم أو استغلالهم.

الاستماع إلى حوار مع جوليت توما المديرة الإعلامية لمكتب اليونيسف الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن الوضع في السودان.