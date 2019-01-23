الأمم المتحدة تدعو إلى التهدئة ومنع التصعيد في فنزويلا

وفي رده على سؤال عن الاحتجاجات في فنزويلا، قال المتحدث فرحان حق إن الأمم المتحدة تناشد جميع الأطراف على الأرض "تخفيف التوترات ومتابعة كل جهد لمنع التصعيد". وشدد على أن الأمم المتحدة ترفض بقوة أي نوع من أنواع العنف السياسي، مكررا تأكيد المنظمة الأممية على الحاجة الملحة لأن تلتزم جميع الأفعال ذات الصلة بمفاوضات سياسية شاملة وموثوقة" لتتصدى للتحديات التي تواجه البلاد."

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن آلاف الأشخاص نزلوا إلى شوارع كاراكاس في مظاهرات مناهضة للحكومة يوم الأربعاء، استجابة لدعوات المعارضة.

وقد أعلن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غويدو نفسه قائما بأعمال رئيس فنزويلا، ليعترف به الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيسا مؤقتا للبلاد.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد بدأ ولايته الثانية، في بداية الشهر الحالي.