بيدرسون يعقد اجتماعات مع المسؤولين الروس لدفع المحادثات السورية

وقال السيد بيدرسون إنه أجرى محادثات "شاملة ومثمرة" مع كل من وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو، مشيرا إلى وجود تأييد قوي لعملية سياسية تسهلها الأمم المتحدة على أساس قرار مجلس الأمن 2254، فضلا عن اتفاق لتوثيق التعاون بين الأمم المتحدة وروسيا.

ووفق ما جاء على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ركزت مناقشات المبعوث الخاص على اللجنة الدستورية، وإجراءات بناء الثقة والمضي قدما، كما سلطت الضوء على المناقشات الإيجابية حول تسيير قافلة إنسانية ثانية من الأمم المتحدة تشتد الحاجة إليها في مخيم الركبان في جنوب سوريا.

هذا وسيسافر المبعوث الخاص إلى دافوس اليوم الثلاثاء، لحضور المنتدى الاقتصادي، حيث من المقرر أت يجري مشاورات مع الأمين العام والأطراف الإقليمية والدولية في المنتدى.