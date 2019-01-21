اليونسكو تدين مقتل صحفي عراقي

ودعت المديرة العامة السلطات إلى التحقيق في ملابسات هذه الجريمة وضمان تقديم مقترفيها إلى العدالة. وشددت على ضرورة أن يتمكن المجتمع ككل، بمن فيه الصحفيون من أداء عملهم المتمثل بإعلام الجمهور وتزويده بالمعلومات دون تعريض حياتهم للخطر.

وكانت الشرطة قد عثرت على جثة سامر علي شكارة، الذي كان يعمل مراسلا مصورا في قناة الحرة العراقية، في العاشر من كانون الثاني/يناير بالقرب من بغداد.

وجدير بالذكر أن اليونسكو تعزز سلامة الصحفيين من خلال رفع مستوى الوعي بهذه القضية على الصعيد العالمي، وبناء القدرات، وتنفيذ مجموعة من النشاطات ذات الصلة، وفي مقدمتها خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.