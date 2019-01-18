الكونغو الديمقراطية.. الأمم المتحدة تدعو للهدوء مع اقتراب صدور حكم دستوري بشأن نتائج الانتخابات

وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني إن المكتب "يتابع الوضع عن كثب،" مشددة على "ضرورة الحفاظ على الهدوء متى ما تم الإعلان عن النتائج." وأضافت:

"لقد رأينا بالفعل قدرا كبيرا من التوتر والعنف. ولقد تلقيت تقارير من زملائي هذا الصباح تقول إنه ومنذ الإعلان عن النتائج الابتدائية، سجَّل مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في البلاد 34 حالة وفاة على الأقل، وإصابة 59 شخصا و241 حالة اعتقال تعسفي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ونشعر بالقلق الشديد إزاء ذلك، وندعو جميع الأطراف إلى السعي لحل الوضع من خلال الحوار، وعدم اللجوء إلى العنف."

وكانت النتائج الأولية التي أعلنت عنها للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أفادت بفوز مرشح المعارضة فيليكس شسيكيدي في انتخابات الثلاثين من كانون الأول/ديسمبر، بحصوله على أكثر من %38 من الأصوات، وقد رفض المرشح المنافس الثاني مارتن فايلاو النتيجة على الفور.

وكانت ليلى زروقي، الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قد قالت لمجلس الأمن الدولي عقب صدور النتائج الأولية إن الأيام القادمة ستكون بالغة الحساسية في البلاد، ودعت العالم إلى إظهار تضامنه مع شعب الكونغو الديمقراطية في وقت تستعد فيه بلادهم للقيام بأول عملية انتقال سلمي للسلطة في تاريخها.