اليمن.. لجنة متابعة تنفيذ اتفاق الأسرى والمعتقلين تختتم اجتماعاتها بعمان

وجاء في البيان، أن اللجنة التي تضم ممثلين عن الحكومة اليمنية وأنصار الله، بالإضافة إلى مكتب المبعوث الخاص واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد بحثت على مدار يومين الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لتطبيق الاتفاق، وتوافقت على خطوات مُزَمنة للاستمرار في تحقيق تقدم وفقا لنصوص الاتفاق.

بحثت اللجنة على مدار يومين الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، وتوافقت على خطوات مُزَمنة للاستمرار في تحقيق تقدم وفقا لنصوص الاتفاق. #اليمن — OSE_Yemen (@OSE_Yemen) January 18, 2019

وقد شهدت الاجتماعات نقاشات إيجابية وبناءة وصريحة حول تطبيق الاتفاق، الذي أبرم بين الطرفين قبيل مشاورات السويد، واتخذ الطرفان الخطوة الأولى نحو تطبيقه بإتمام تبادل قوائم الأسرى والمعتقلين والإفادات بشأن هذه القوائم.

ويعد اتفاق تبادل الأسرى هو أول الاتفاقات التي تم توقيعها بين الطرفين منذ اندلاع الحرب في اليمن. وسيمثل البدء في تبادل الأسرى والمعتقلين بشكل فعلي بارقة أمل لآلاف العائلات اليمنية التي تتطلع لمعرفة مصير أحبائها وذويها الذين انقطعت أخبارهم طوال سنوات الحرب.

وفي هذا السياق، أعرب مكتب المبعوث الخاص عن أمله في أن يؤدي الانخراط الإيجابي من الطرفين إلي الإسراع في تطبيق هذا الاتفاق، مما سيسهم في بناء الثقة بين الطرفين في الملفات الأخرى.

