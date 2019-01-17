بيدرسون يلتقي المعلم في دمشق ويؤكد على أهمية الحل السياسي

ووفق ما ذكره مكتب المبعوث الخاص، أشار بيدرسون إلى أن المناقشات ستتواصل حول مختلف جوانب عملية جنيف للسلام، حيث اتفق مع وزير الخارجية السوري على زيارة دمشق بشكل منتظم لمناقشة نقاط الاتفاق وتحقيق تقدم في تناول المسائل الخلافية.

عقدت اجتماعا بناءً مع وزير الخارحية السوري وليد المعلم. أكدت على الحاجة لحل سياسي على أساس القرار الأممي 2254 الذي يشدد على سيادة سورية وسلامتها الإقليمية ويدعو لحل سياسي بملكبة وقيادة سورية تيسره الأمم المتحدة (1/2) pic.twitter.com/m1f0JsEEuP — UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) January 16, 2019

هذا وأعلن المبعوث الأممي أنه سيلتقي قريبا مع هيئة التفاوض السورية.

منظمة الصحة العالمية تدعو إلى وصول فوري إلى الركبان لمساعدة العالقين

وعلى صعيد آخر، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها الشديد إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في تجمع الركبان القريب من الحدود الأردنية، ودعت إلى وصول فوري إلى المستوطنة لتقييم الوضع الصحي، وتوفير الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية، ودعم الإخلاء الطبي للحالات الحرجة من المرضى.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 40 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، ما زالوا عالقين في المستوطنة ولا يستطيعون المغادرة. وقد أفادت التقارير أن ظروف الشتاء القاسية أدت إلى وفاة عدة أشخاص.

وقالت المنظمة، في بيان صحفي، إن مرافق الرعاية الصحية تعمل بالكاد، ولديها عدد قليل جدا من الموظفين أو الإمدادات الطبية. وبالإضافة إلى ذلك لا توجد مولدات أو وقود لتوفير الحد الأدنى من الدفء لتخفيف الطقس البارد القارس.

وتشمل الأمراض الشتوية المرتبطة بالاكتظاظ وتلوّث الهواء الداخلي التهابات الجهاز التنفسي الحادة، التي يكون الأطفال الصغار معرضين لها بشكل خاص، وأمراض أخرى مثل الأنفلونزا والحصبة والسل والأمراض التنفسية المزمنة مثل الربو، بحسب البيان.

وأضافت المنظمة أنه من المرجح أن تؤدي مرافق المياه والصرف الصحي المحدودة إلى زيادة معدلات الأمراض الجلدية مثل القمل والجرب. وتعليقا على ذلك، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا إليزابيث هوف:

"إن الأشخاص المحاصرين في الركبان يعيشون في ظروف يرثى لها، ويتعرضون لطقس شتوي قاس. من الضروري أن نتمكن من الوصول إليهم في أسرع وقت ممكن بمساعدات صحية، بحيث لا يتم فقدان مزيد من الأرواح دون داع".