أعضاء مجلس الأمن يدينون الهجوم الإرهابي في نيروبي

وفي بيان صحفي، قدم الأعضاء تعازيهم الحارة وأعربوا عن تعاطفهم مع الضحايا وأسرهم وشعب وحكومة كينيا. وأبدوا تمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين.

وأشاد الأعضاء بدور كينيا في محاربة الإرهاب، وخاصة ما تقوم به في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) لمكافحة حركة الشباب.

وأكد أعضاء مجلس الأمن الدولي أن الإرهاب بكل أشكاله وصوره يمثل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

وشدد الأعضاء على الحاجة لتقديم مرتكبي ومنظمي وممولي وداعمي تلك الأعمال الإرهابية المستنكرة إلى العدالة، وحثوا كل الدول على التعاون بشكل فعال مع حكومة كينيا والسلطات المعنية بهذا الشأن.

وجدد أعضاء المجلس، في بيانهم الصحفي، التأكيد على أن أي عمل إرهابي هو جريمة غير مبررة بغض النظر عن دوافعها ومكان وتوقيت وقوعها أو هوية مرتكبيها.

وشدد الأعضاء على الحاجة لأن تحارب كل الدول، بجميع الوسائل وبما يتوافق مع التزاماتها وفق القانون الدولي، التهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين الناجمة عن الهجمات الإرهابية.

وكان مسلحون قد هاجموا مجمعا يضم فندقا في منطقة "ويست لاندس" بالعاصمة نيروبي مما أدى إلى مقتل 14 شخصا، وفق الأنباء التي أفادت بأن حركة الشباب قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.