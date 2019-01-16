تقارير موثوقة تشير إلى مقتل 890 شخصا على الأقل في أعمال عنف في الكونغو الديمقراطية

وأشارت التقارير إلى أن 82 شخصا على الأقل قد أصيبوا أيضا في الهجمات، ولكن من المتوقع أن يكون العدد الفعلي للإصابات أعلى. ونجم عن أعمال العنف حرق حوالي 465 منزلا ومبنى، بما في ذلك مدرستان ومركز صحي وسوق ومكتب المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات.

وبحسب ما ورد نزح معظم سكان القرى المتضررة، بما في ذلك نحو 16 ألف شخص لجأوا إلى جمهورية الكونغو عبر النهر. وقد أطلق مكتب حقوق الإنسان تحقيقا في هذه التقارير المقلقة، كما بدأت السلطات الوطنية أيضا التحقيق.

وشددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت على ضرورة إجراء تحقيقات في أعمال العنف الصادمة هذه بشكل شامل ودقيق وتقديم الجناة إلى العدالة.

وأضافت: "هذا ضروري لضمان العدالة لضحايا هذه الهجمات المروعة، ولكن أيضا لمنع وقوع حالات جديدة من الصراع بين الطوائف، وللتصدي لغضب ومشاعر الظلم الجسيم الذي قد يؤدي إلى دورات متكررة من العنف بين المجتمعات."

وعرضت المفوضة السامية المشورة والدعم من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إجراء التحقيقات، وكذلك في الجهود المبذولة لمنع تكرار هذا العنف، والعمل من أجل العدالة والمصالحة.